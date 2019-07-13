Кража произошла вчера днем на улице Матросова в Печерском районе столицы. Как мы узнали из собственных источников в Нацполиции, неизвестные взломщики отжали входные металлические ворота гаража и вывезли оттуда катер "Avenger" с двигателем, который там стоял на лафете и комплект автомобильной резины на внедорожник.

По самым скромным подсчетам подобный катер с двигателем стоит около 20 тысяч евро. Вероятно к краже плавсредства подготовились основательно - так как перевезти незамеченным такой громоздкий груз, учитывая разветвленную систему уличных камер наблюдения, невозможно. Оперативники предполагают, что похитители точно знали, что в гараже стоит не автомобиль и отслеживали свою добычу. Загодя подготовили накрытие, чтобы сразу задрапировать похищенный катер и спрятали по аналогии с угнанным автомобилем в воровской отстойник в каком-нибудь гаражном кооперативе.

Полиция завела уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража с проникновением, в случае поимки взломщикам грозит до 6 лет тюрьмы.

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