В ГосЧС сообщили, что в больницах Одесской области остаются 32 человека, из которых 30 детей, отравившихся в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района.

"По состоянию на 07.00 13 июля в лечебных учреждениях находятся 32 человека (из них 30 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.

Напомним, что в оздоровительно-спортивном лагере при молдавском университете, который находится в пгт Сергеевка Одесской области отравились 46 детей. В это время в лагере находилось 226 детей от 7 до 14 лет.

На территории ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик-2" Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану" (Молдова) дежурила бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

Ранее "Страна" сообщала, что на Волыни семья завершила свой праздник в ресторане отравлением 13 человек.