Полиция Гибралтара сообщила, что все четыре члена экипажа иранскго супертанкера GRACE 1 (который был задержан Британией - Прим.Ред.), отпущены под залог без предъявления обвинений.

Об этом передает Интерфакс.

В пятницу, как сообщалось, были задержаны два вторых помощника капитана судна, а ранее - капитан судна и его старший помощник. Все они являются гражданами Индии. По данным телерадиовещательной компании Гибралтара, задержанным вменяется в вину нарушение санкционного законодательства ЕС в отношении Сирии.

В заявлении полиции об освобождении подчеркивается, что расследование в отношении самого танкера продолжается.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что цены на нефть выросли из-за шторма в США и задержки иранского танкера в Гибралтаре.