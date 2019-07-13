Американскую компанию Facebook оштрафовали на 5 млрд долларов из-за утечки персональных данных из соцсети. Такое решение приняла Федеральная торговая комиссия США (FTC), передает издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что в 2018 году стало известно, что компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн ​​пользователей соцсети без их ведома.

WSJ пишет, что если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия (FTC) когда-нибудь накладывала на технологические компании. В Facebook и Федеральной торговой комиссии от комментариев отказались.

Отметим, что Facebook уже заплатил 644 млн долларов штрафа по требованию правительства Великобритании за тот же скандал с компанией Cambridge Analytica.

Напомним, что сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp парализовал работу тысяч пользователей.

Также Facebook впервые предоставит суду идентификационные данные пользователей.