Тревожная новость пришла снова из Днепропетровской области. Здесь полиция расследует исчезновение несовершеннолетней девушки. Об этом УНН сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

В Днепропетровской области 17-летняя девушка еще в прошлое воскресенье ушла из дома и до сих пор не вернулась. Ранее девушка из дома не сбегала и проблем с родителями у нее не было.

В полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Днепре пропала девушка из очередного "клуба самоубийц" ВКонтакте.

Также мы рассказывали, что в Днепре юная девушка сорвалась, пытаясь забраться на четвертый этаж общежития по простыням.