В субботу, 13 июля, 50 лет исполнилось бы убитому украинскому журналисту Олесе Бузине. Об этом в Facebook напомнил бывший замгенпрокурор Ренат Кузьмин, адвокат мамы Олеся.

"Сегодня Олесю Бузине исполнилось бы 50 лет, если бы его не убила украинская власть. Мы не ждали справедливого расследования при Порошенко. Мы с надеждой шли на президентские выборы и голосовали за Зеленского. Мы верили в справедливость и неотвратимость наказания для убийц, заказчиков и организаторов. Мы надеялись на то, что предвыборные обещания нынешнего президента будут исполнены и мы увидим на скамье подсудимых всех причастных", - написал он.

Кузьмин отметил, что мать Бузины обратилась к Зеленскому с просьбой о личном приеме. "Но президент отказал, видимо решив, что для него сейчас важнее - парламентские выборы", написал адвокат.

"Что ж, выборы так выборы, но после 21 июля мы начнем новый этап нашей борьбы за справедливость. Уже при новом президенте, новой Раде, новой власти. Первым нашим шагом будет направление в ГБР и СБУ заявления, в котором будет изложена версия о причастности к убийству украинских спецслужб и о сокрытии этих фактов генпрокурором", - подчеркнул он.

Кузьмин добавил, что о ходе расследования они будут информировать международные правозащитные организации, посольства и представительства ООН, ЕС и ОБСЕ.

"Мы будем обращаться к депутатам нового украинского парламента и новым депутатам парламента Европейского. Мы сделаем все для того, чтобы убийцы Олеся Бузины оказались за решеткой, а все, кто скрывает убийц и тормозит расследование получили по заслугам. Мы пройдем этот путь вместе с мамой Олеся и призываем всех неравнодушных присоединиться к нашей борьбе! Мы обязательно победим!" - заключил он.

Фото: Facebook

Напомним, что Олеся Бузину убили в Киеве 16 апреля 2015 года. "Страна" провела реконструкцию этого преступления и проанализировала версию о причастности к нему представителей украинских силовых структур.

Также сегодня, в день 50-летия Олеся Бузины, мы вспоминили главные факты из его жизни.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-замгенпрокурора Кузьмин подал иск к ЦИК на 500 страниц из-за отмены регистрации на выборы. После чего апелляционный суд отметил решение ЦИК.