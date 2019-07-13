Глава НСЖУ требует от СБУ немедленно расследовать обстрел канала 112 из гранатомета
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко потребовал от силовых структур немедленно расследовать ночной обстрел из гранатомета канала 112 Украина.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Террористический акт. Помещение информационного телеканала 112-Украины ночью обстреляли из гранатомета. Какими бы горячими ни были предвыборные реалии в Украине, но война против журналистов и медиа - это война против Украины.
Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112 Украина. Кто бы ни организовал этот теракт - он должен быть должным образом наказан!
В то же время НСЖУ обращает внимание, что системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцируют новые приступы. И нерасследования поджога помещения национального телеканала «Интер» в сентябре 2016 года, нерасследования случаев блокировки редакций отдельных национальных и региональных СМИ, в том числе и поджогов редакций СМИ на Днепропетровщине в предыдущие - все это способствовало организаторам сегодняшнего теракта", - написал Сергей Томиленко.
Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Ранее "Страна" сообщала, что журналисты канала 112 требуют от СБУ и полиции защитить их от атаки радикалов.