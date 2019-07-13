Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко потребовал от силовых структур немедленно расследовать ночной обстрел из гранатомета канала 112 Украина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Террористический акт. Помещение информационного телеканала 112-Украины ночью обстреляли из гранатомета. Какими бы горячими ни были предвыборные реалии в Украине, но война против журналистов и медиа - это война против Украины.

Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112 Украина. Кто бы ни организовал этот теракт - он должен быть должным образом наказан!

В то же время НСЖУ обращает внимание, что системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцируют новые приступы. И нерасследования поджога помещения национального телеканала «Интер» в сентябре 2016 года, нерасследования случаев блокировки редакций отдельных национальных и региональных СМИ, в том числе и поджогов редакций СМИ на Днепропетровщине в предыдущие - все это способствовало организаторам сегодняшнего теракта", - написал Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Ранее "Страна" сообщала, что журналисты канала 112 требуют от СБУ и полиции защитить их от атаки радикалов.