Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Елизавета оказалась причастной к краже миллиарда из банков Молдовы. Об этом пишет издание NewsMaker.

Отметим, что 11 июля лидер "Нашей партии" Ренато Усатый представил необнародованную ранее полную версию второго отчета американской компании Kroll о расследовании кражи миллиарда. Детективы компании сообщают, что им удалось проследить путь более 30 млн долларов.

Отчет подробно описывает, как деньги из молдавских банков попадали к компаниям, связанным с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, а иногда и прямо на его личные счета и на счета граждан других стран.

Cреди тех, кто получал на личные счета деньги из молдавских банков, оказалась родственница Виктора Ющенко - бывшая невестка Елизавета. Она получила 50 тысяч на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и некоторое время жила в Америке. Журналистам говорила, что ее новый муж - бизнесмен.

Фото: jetsetter.ua

Напомним, что посол США прокомментировал экстрадицию бежавшего из Молдовы олигарха Плахотнюка.

Также покинувший Молдову олигарх Плахотнюк заявил о переходе в оппозицию и пообещал вернуться в страну.