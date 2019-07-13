В субботу, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Херсонскую и Одесские области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня Владимир Зеленский посетит Одесский морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов.

Также президент проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе.

После Одессы гарант едет на Херсонщину, где осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

Президент также представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя президента Украины в АР Крым.

Напомним, что мэр Днепра заключил пари с Зеленским: если не успеет отремонтировать мост, уйдет в отставку.

Также Зеленский поручил Кабмину найти деньги для пострадавшего от урагана и непогоды Закарпатья.