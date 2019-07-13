В России рассматривают варианты продления полномочий президента РФ Владимира Путина после окончания его президентского срока правления в 2024 году. Об это пишет агентство Bloomberg.

Помощники и советники главы Кремля прорабатывают возможность назначение его премьер-министром с расширенными полномочиями. Сохранение большинства в парламенте от правящей партии "Единая Россия" необходимо для внесения изменений в конституцию.

Агентство пишет, что за менее чем 18 месяцев до парламентских выборов популярность правящей партии "Единой России" упала вместе с популярностью Путина из-за того, что в течение пяти лет доходы россиян падали.

Потому Кремль в настоящее время рассматривает вопрос о сокращении доли мест, избранных по партийным спискам в нижней палате парламента Государственной Думы, состоящей из 450 членов, с 50 % до 25% в соответствии с действующим законодательством.

Остальные будут избираться в местных округах, где многие прокремлевские кандидаты будут баллотироваться как номинально независимые, чтобы избежать клейма членства в "Единой России".

Bloomberg отмечает, что изменения вступят в силу на следующих парламентских выборах в 2021 году, что даст Путину полный контроль над новым законодательным органом, за три года до конца его полномочий.

Два близких к Кремлю источника и законодатель из "ЕдРо" также сказали агентству, что эти перемены позволят Путину остаться во власти после 2024 года, на должности главы правящей партии и премьер-министра с расширенными конституционными полномочиями. Сейчас лидером партии является глава правительства Дмитрий Медведев.

Напомним, что Туск в Киеве назвал условия для снятия санкций Евросоюза с России.

Также Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против России в военном бюджете.