В аэропорту Киев у белорусского лайнера отвалилось шасси
Сегодня, ранним утром, 13 июля, в аэропорту "Киев" (бывший "Жуляну - Прим.Ред.) произошло ЧП. У пассажирского лайнера белорусской авиакомпании Belavia сломалось шасси, все вылеты задерживаются на не определенный период. По предварительной информации никто не пострадал.
Об этом передает ресурс dtp.kiev.ua в своем Facebook.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/
Ранее "Страна" сообщала, что задержавшийся из-за "минирования" неизвестными анонимами в аэропорту Киев рейс Wizzair на Ларнаку полетит через венгерский Дебрецен.
Также мы рассказывали, что из-за тумана в аэропорту Киева не смог приземлиться рейс с двумя командами украинской Премьер-лиги.
Кроме этого мы сообщали, что в аэропорту Киева возмущенные пассажиры блокировали отправку многих авиарейсов.
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