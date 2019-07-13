Сегодня, ранним утром, 13 июля, в аэропорту "Киев" (бывший "Жуляну - Прим.Ред.) произошло ЧП. У пассажирского лайнера белорусской авиакомпании Belavia сломалось шасси, все вылеты задерживаются на не определенный период. По предварительной информации никто не пострадал.

Об этом передает ресурс dtp.kiev.ua в своем Facebook.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Ранее "Страна" сообщала, что задержавшийся из-за "минирования" неизвестными анонимами в аэропорту Киев рейс Wizzair на Ларнаку полетит через венгерский Дебрецен.

Также мы рассказывали, что из-за тумана в аэропорту Киева не смог приземлиться рейс с двумя командами украинской Премьер-лиги.

Кроме этого мы сообщали, что в аэропорту Киева возмущенные пассажиры блокировали отправку многих авиарейсов.