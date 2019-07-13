Киевская полиция опубликовала фото с места ЧП, где обстреляли здание телеканала "112 Украина". Полицейские начали розыск лиц, причастных к преступлению. Отмечается, что в результате никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

"В 03:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных", - сообщили в полиции.

На месте происшествия был найдет отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Фото: НПУ

Напомним, что в ночь на 12 июля о телеканалу 112 выстрелили из гранатомета.

Также под Киевом неизвестные обстреляли дом из гранатомета.