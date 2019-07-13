Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу "Миротворец" после истории с телемостом между Москвой и Киевом.

Ему вменяется "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) - так называемый "Телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованной антиукраинским пропагандистским каналом "Россия1", - как сказано на сайте "Миротворца".

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Напомним, что украинский NewsOne и российский "Россия 1" планировали провести прямой телемост 12 июля".

Позже ТВ-канал NewsOne объяснил, почему хочет провести телемост Украина - Россия.

При этом глава СБУ предложил президенту Владимиру Зеленскому срочно созвать СНБО из-за телемоста Украина-Россия.

Однако NewsOne отменил телемост "Надо поговорить" из-за угроз журналистам.

Отметим, что "Россия 1" все-таки провел телемост Москва-Киев.