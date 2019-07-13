В Неаполе (Италия) на Всемирной Универсиаде сборная Украины по легкой атлетике завоевала две золотые медали. О этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

"Золото" украинки одержали в секторах для тройного прыжка и метания молота. Ирина Климец выиграла в лучшей попытке отправив молот на 71,25 м.

Еще одно "золото" завоевала Ольга Корсун, показав в секторе для тройного прыжка 13,90 м. Анна Красуцкая приземлилась на отметке 13,56 м и заняла пятое место.

Кроме того, женская эстафетная команда 4х400 метров завоевала право бежать в финале, показав в забеге время 3:34,02 мин и став второй по результатам всех забегов.

Заметим, что "желто-голубая" команда на данный момент собрала три золотых медали в рамках 30-й летней Универсиады.

Фото: ФЛАУ

Напомним, что Украина заняла третье место в медальном зачете Европейских игр в Минске.

Также украинскому футболисту не дали золотую медаль, потому что он перешел к конкурентам.