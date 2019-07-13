В субботу, 13 июля, практически по всей стране пройдут грозовые дожди. Солнечная погода сохранится лишь в нескольких областях на востоке и юге. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Температура днем будет колебаться в пределах от +21 до +23 днем. Ночью температура опустится максимум до +10 (на западе страны).

Более жаркая и солнечная погода будет в южных регионах страны - днем +24...+26, ночью +14...+16.

Ветер разных направлений, 5-10 м/сек.

В Киеве сегодня прогнозируются осадки, возможен дождь с грозами. Температура от +21 до +23 днем и от +12 до +14 градусов ночью.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в субботу Украину не отпустят грозовые дожди. Карта погоды.

Также синоптик рассказала о погоде на выходные и сообщила, когда вернется жара.