Журналисты телеканала NEWSONE обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому по по поводу давления на ТВ-канал.

Письмо главе государства лично в руки передала журналист Ангелина Жуковская во время встречи Зеленского с премьер-министром Молдовы Майей Санду.

"То есть я сейчас могу его не зачитывать? Это мне лично?", - спросил Зеленский.

"Это письмо о давлении на наш телеканал и на журналистов NewsOne", - ответила Жуковская.

Далее приводится текст письма полностью:

Не утихают публичные обвинения со стороны представителей органов государственной власти, а также целого ряда политических сил - все это является прямым давлением на журналистов и весь творческий коллектив телеканала NEWSONE.

Пять лет украинская власть вела и ведет системную и ожесточенную борьбу против свободы слова. Телеканал "Интер" был подожжен, а журналистка Зорина получила тяжелую травму. Независимые журналисты и блогеры подвергались запугиваниям и преследованиям. Правоохранители демонстративно проигнорировали избиение корреспондентки NEWSONE Дарьи Билеры во время прямого эфира возле ГПУ, которое произошло на их глазах. Вы только представьте, - сотрудницу одного из немногих СМИ, которые освещали акцию протеста, побили за только то, что она выполняла свою работу! При этом полиция делала вид, что ничего не замечает.

После этого факта вопиющей несправедливости, народный избранник, придя в студию NEWSONE, заявляет, что всех наших журналистов надо избить, а канал сжечь. В прямом эфире он угрожает нашим ведущим, оскорбляет их, но кроме наших зрителей, никого это не возмущает.

17 сентября прошлого года радикалы напали на журналиста телеканала Руслана Коцабу. Сотрудники полиции стояли рядом и безразлично наблюдали за происходящим. В октябре возле здания МВД радикалы напали на журналистку NEWSONE Анастасию Пшеничную, освещавшую их акцию.

Ни одно уголовное дело, связанное с избиениями журналистов NEWSONE, не было завершено - никто не наказан за физическое насилие над нашими сотрудниками. Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь "крышеванием" со стороны так называемых правоохранительных органов, правые радикалы становятся все наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов - все агрессивнее.

Год назад к территории телеканала подъехал грузовик с мешками, с помощью которых неизвестные в балаклавах, заблокировали вход и выход из здания телеканала. Жгли шины. На территорию канала не смогла заехать даже скорая, когда одному из наших сотрудников стало плохо. Впрочем, никакой реакции со стороны правоохранительных органов не было - 8 июля 2019 года националисты вернулись.

Проверками и угрозами запрета деятельности власть регулярно давила на неподконтрольные СМИ. Этими ж методами работников телеканала NEWSONE пробуют запугать и сейчас.Особенно ожесточилась травля независимых СМИ в канун выборов. Пока политические лидеры пиарятся и ведут борьбу за голоса избирателей, органы власти, призванные защищать журналистские права, им подыгрывают.

Отсутствие внятной, своевременной и жесткой реакции международного сообщества создает у правых радикалов не ложное представление об обладании монополии на насилие и собственной безнаказанности. Вопрос в том, что подогреваемая ими ненависть в отношении любого рода инакомыслия рано или поздно, но неизбежно выльется в прямое преследование несогласных с ними людей, несовместимое с положениями в правах человека в начале третьего тысячелетия.

Команда NEWSONE требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины. Мы призываем украинских граждан проявить солидарность в защите нашего общего права на свободу слова. Благодарим каждого телезрителя и Интернет-пользователя за слова поддержки и небезразличность к сотрудникам телеканала.

NEWSONE будет дальше бороться за свободу слова и права телезрителей получать полную и объективную информацию.

NEWSONE - единственный независимый!

Напомним, что телеканал NewsOne обратился к международным организациям из-за беспредела властей.

Также в NewsOne потребовали от властей прекратить травлю из-за телемоста с РФ.