В сети появилось видео как в центре Киева велосипедист посреди ночи едет в крайней левой полосе.

В темноте водителям его очень трудно заметить, поскольку у него нет никаких световых приборов и отражающих элементов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Киева Оперативного в Facebook.

"Ничего такого, просто велосипедист едет по бульвару Леси Украинки в крайней левой полосе на встречу потоку без световых приборов. Как таких можно назвать?", - говорится в сообщении паблика.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный на велосипеде сбил пенсионерку и оставил ее истекать кровью. Известно, что 69-летняя киевлянка оказалась на больничной койке с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга после того, как на нее наехал велосипедист и убежал, оставив женщину истекать кровью на асфальте.

Также мы писали, что в Киеве разыскивают мужчину, который сбил на велосипеде ребенка и скрылся.