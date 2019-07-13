В России пациент без половины мозга попал в руки врачей. Мужчина прожил более 60 лет, получил образование и завел семью, не зная о своей особенности.

Об этом пишет МК.

От дальнейших обследований он отказался, не желая лишней "славы". А в подмосковную больницу попал необычный пациент с нарушением кровообращения мозга.

Когда радиологи сделали ему КТ, то некоторое время пребывали в недоумении - у пенсионера отсутствовала та часть мозга, где произошла та самая ишемическая атака. Вместо левого полушария на снимке зияла черная "дыра".

Неврологи сделали вывод, что функции всего мозга у этого человека всю жизнь выполняло только оставшееся правое полушарие. Ишемическая атака вскоре сошла на нет, функции конечностей восстановились, и мужчину отпустили домой.

Обследоваться дальше он отказался, сославшись на то, что не хочет даже задумываться о том, что у него нет одного полушария.

"Я прожил нормальную жизнь, меня ничего не беспокоило, и теперь мне не нужна лишняя "слава", - сказал он врачам.

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