В Одессе на пляже в микрорайоне Лузановка сегодня, 12 июля, пронесся смерч.

Как сообщает "Думская", стихия неожиданно появился на песке, сломала зонтик, выбросила в море водные аттракционы и скрылась в море. Стихия буйствовала около минуты, никто не пострадал, но многие с перепугу попадали на песок, чтобы их не унесло.

Люди боялись снимать стихию на камеру, но тем не менее, одному из пляжников удалось записать смерч на видео.

На кадрах видно, как столб песочной пыли шел вдоль пляжа, а зачем свернул в море.

Ранее мы показывали видео, как мощный смерч пронесся по озеру и полям под Одессой.

Также мы рассказывали, что около Мелитополя пронесся огромный смерч.