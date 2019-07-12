Из-за принятого правительством Украины изменения типа акционерного общества "Ощадбанка" с публичного на частное и переименование финучреждения в акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины" не нужно перезаключать договоры, а также это не повлияет на выполнение взятых обязательств между банком и клиентом. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Сообщаем, что изменения не потребуют перезаключения договоров и никоим образом не повлияют на выполнение взятых обязательств между банком и клиентом.

Кроме того, "Ощадбанк" как и до изменения положений своего устава, так и после, остается государственным банком. Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций банка, является государство", - сказано в сообщении. Подчеркивается, что в этой связи закон Украины "О банках и банковской деятельности" оставил незыблемой гарантию государства по вкладам физических лиц "Государственного ощадного банка Украины", что нашло отражение в новом уставе банка.

Также в пресс-службе со ссылкой на действующее законодательство отметили, что, поскольку "Ощадбанк" является государственным банком, 100% уставного капитала которого принадлежат государству, акции банка не могут быть предметом торговли на фондовой бирже, поэтому был выбран путь изменения типа акционерного общества с публичного на частное.

Как сообщалось, 5 июня Кабинет министров Украины постановил изменить тип акционерного общества "Ощадбанк" с публичного на частное и переименовать его в акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины". "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2018 года банк получил 131,8 млн грн прибыли.

Ранее сообщалось, что в Ощадбанке нашли три способа получить от России $1,3 миллиарда.

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