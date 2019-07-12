Появилось видео, как дома и склоны гор в Карпатах замело летним снегом
Сегодня, 12 июля, в сети опубликовали видео заснеженной вершины горы Ому, высота которой 2505 метров.
Она находится в горном массиве Бучеджь, который является частью Южных Карпат в Румынии.
Видео было снято сегодня, 12 июля, по крайней мере так указывает автор, пишет Mukachevo.net.
Несколько дней назад появилась информация о том, что впервые за десяток лет в румынских Карпатах выпал летний снег.
На видео можно увидеть, как снег накрыл одну из гор румынских Карпат и ее склоны.
Ранее мы показывали фото, как в Карпатах в середине июля температура опустилась до +3 и выпал снег.
Также мы писали, что в Италии выпал град размером с апельсин, он бил автомобили и травмировал людей.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!