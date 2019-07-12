Сегодня, 12 июля, в сети опубликовали видео заснеженной вершины горы Ому, высота которой 2505 метров.

Она находится в горном массиве Бучеджь, который является частью Южных Карпат в Румынии.

Видео было снято сегодня, 12 июля, по крайней мере так указывает автор, пишет Mukachevo.net.

Несколько дней назад появилась информация о том, что впервые за десяток лет в румынских Карпатах выпал летний снег.

На видео можно увидеть, как снег накрыл одну из гор румынских Карпат и ее склоны.

Ранее мы показывали фото, как в Карпатах в середине июля температура опустилась до +3 и выпал снег.

Также мы писали, что в Италии выпал град размером с апельсин, он бил автомобили и травмировал людей.