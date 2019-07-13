Палата представителей Конгресса США приняла поправку об ограничении президента страны Дональда Трампа самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Ирана.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Голосование по соответствующей поправке было проведено в рамках рассмотрения в палате военного бюджета на 2020 финансовый год.

В пользу ограничения права Трампа на начало военных действий против Ирана проголосовали 251 членов палаты, против него высказались 170.

Таким образом, палата представителей высказалась против использования администрацией Трампа федеральных бюджетных средств для финансирования военных действий США в отношении Ирана, если только войну против Ирана не объявит Конгресс или американским властям не придется задействовать специальное разрешение на подобную операцию.

В конце июня по аналогичной поправке было проведено голосование в Сенате США - в рамках сенатского проекта военного бюджета США. Сенаторы США заблокировали поправку к военному бюджету, которая ограничила бы американского президента в праве начать военную операцию против Ирана.

Напомним, что недавно Иран объявил о старте обогащения урана выше норм, установленных в ядерном договоре.

Также мы рассказывали, что Трамп недавно разродился серией твитов, в которых пригрозил уничтожить Иран.