В Тернопольской области нашли странное захоронение бронзового века - пара с ребенком, а в их ногах еще трое без конечностей.

Как говорится в сюжете ТСН, археологи, которые обнаружили этот могильник, говорят, что 3500 лет назад так хоронили хозяев и их слуг.

"И это не единственная находка экспедиции. Студенты один за одним выкапывают скелеты. Археологи со студентами уже нашли семь скелетов, кучу керамики и украшений. Артефакты находят прямо во время съемок сюжета", - говорится в сообщении.

На могильнике между курганами студенты практикуются уже третью неделю. Скелеты раскапывают, собирают косточку к косточке, чистят от земли и даже моют. В руках одной студентки человеческая лопатка, в другой - часть руки.

Девушки говорят, перемывают кости древнему парню-подростку. Первокурсницы чистят его многовековые зубы современной зубной щеткой и убеждают - парень был здоровый.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против российских археологов за раскопки в Крыму.

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