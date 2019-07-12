Во время заключительного этапа международных учений "Си Бриз-2019" сводная артиллерийская группа подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины и США провели совместные боевые стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В стрельбах приняли участие минометные расчеты, экипажи самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», боевых машин пехоты, а также расчеты противотанковых средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью в процессе проведения стрельб стала организация взаимодействия между различными огневыми средствами для эффективного и прицельного ведения огня. Каждой батарее и расчету была поставлена конкретная задача и определены указания цели. При этом, по приказу руководителя учений режим огня менялся. Стрельба велась по разным мишеням, с разного расстояния как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Чтобы уничтожить цели подразделения воспользовались данными артиллерийской разведки и корректировщиков стрельбы. Особое внимание уделялось отработке нормативов по выходу на рубеж ведения огня, подготовке орудий и минометов к стрельбе, изменению позиций и уходу на запасной рубеж.

Фото: mil.gov.ua

Все расчеты успешно справились с поставленными задачами и продемонстрировали в ходе стрельб хорошую слаженность и мастерство.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что на закрытую для учений Sea Breeze-2019 территорию Черного моря зашел российский корабль.

Также мы писали, что опубликованы фото практических стрельб на масштабных учениях Sea Breeze под Одессой.