В Киеве на улице Гната Хоткевича у трамвая №33 отказали тормоза. Инцидент произошел в пятницу, 12 июля, около полудня, говорится в сюжете ТСН.

"Трамвай вышел из строя и на большой скорости покатился назад в Киеве. Остановить вагон не получалось, пока он не стал сам. В панике пассажиры начали раскрывать двери и выпрыгивать на ходу. Пожилая женщина сильно травмировалась об асфальт", - говорится в сообщении.

В тяжелом состоянии она сейчас находится в больнице.

Трамвай был на ходу 30 лет, водитель говорит, что перед выездом он прошел проверку, а для нее самой это первое подобное приключение за 20 лет работы.

Ранее мы рассказывали, как в мае в Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай.

Еще мы писали, как в Киеве женщина-прокурор попала под трамвай.