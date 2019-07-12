Неизвестный мужчина на велосипеде сбил пенсионерку, оставив ее истекать кровью с открытой травмой головы.

Это уже второй наезд велосипедиста на пешехода за неделю в столице, говорится в сюжете ТСН.

Известно, что 69-летняя киевлянка оказалась на больничной койке с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга после того, как на нее наехал велосипедист и убежал, оставив женщину истекать кровью на асфальте.

"Я увидела маму, лежащую на асфальте, много крови. Буквально через пару минут прибыла скорая и оказала первую медицинскую помощь", - рассказать дочь потерпевшей.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают мужчину, который сбил на велосипеде ребенка и скрылся.

Также мы писали, что в Одессе пьяный водитель сбил пешехода, врезался в магазин и умер, пока полиция оформляла протокол.