В Сумах полиция задержали девушку, которая пыталась убить отца и дочь.

Как сообщает ТСН, девушка стреляла в них из травматического оружия, переделанного в огнестрельное.

Выяснилось, что заказчиком убийства был сын потерпевшего, который таким образом хотел решить свои бизнес-интересы, устранив конкурента.

Камеры наблюдения зафиксировали покушение.

"Она стояла здесь, и курила, и по телефону разговаривала", - говорит очевидец.

На видео видно, что девушка действовала очень непрофессионально, она даже не обратился внимание на камеры.

Пули попали мужчине в спину и в шею, еще две - в ее 15-летнюю дочь. У нее ранение спины и плеча.

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