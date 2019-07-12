В четверг, 11 июля, в парламенте поддержали законопроект относительно либерализации торговли товарами между Украиной и Израилем. Как сообщает Юрлига, за него проголосовали 230 депутатов.

Отмечается, что после вступления в силу соглашения Израиль откроет для Украины рынок промышленных товаров на 80%, а Украина - на 70%. Для остальных товаров отдельно предусмотрены переходные периоды.

Согласно информации в пояснительной записке к законопроекту, его принятие:

будет содействовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами;

даст возможность украинским товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынка товаров Израиля;

откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.

Согласно оценкам Минэкономразвития, данное соглашение сохранит и расширит традиционный экспорт для Украины, в частности для продукции АПК, и открыть новые возможности для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

Напомним, переговоры относительно этого соглашения начались с 2013 года, однако наиболее интенсивная работа проводилась в 2016-2018 годах. Украинская делегация провела 7 раундов переговоров, которые завершились в марте 2018 года. Соглашение парафировано в прошлом году в апреле, дальнейшие юридические процедуры длились до ноября. 21 ноября 2018 года Кабмин одобрил соглашение и уполномочил Степана Кубива на его подписание.

Как сообщалось, 21 января 2019 года Минэкономразвития Степан Кубив подписал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Ранее сообщалось, что Израиль и Украина договорились не ставить друг другу палки в колеса на границе.