Столичные полицейские разыскивают велосипедиста, сбившего девочку и уехавшего с места происшествия. Об этом сообщает на Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

Наезд на ребенка произошел в воскресенье на пересечении улицы Драйзера и проспекта Владимира Маяковского, в Деснянском районе столицы. В полицию о происшествии сообщила бабушка пострадавшей девочки. Женщина рассказала, что во время прогулки ее пятилетнюю внучку сбил велосипедист.

По словам начальника сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции Александра Полищука, оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали правонарушение.

"Женщина шла по подземному переходу с двумя девочками, при этом они держались за руки. Мимо проехал человек на велосипеде, который пытался проскочить между детьми. В результате произошло столкновение - и одна из девочек не удержалась на ногах и упала на асфальт. Велосипедист также упал, но встал и поехал дальше, не оказав помощи пострадавшей. Бабушка вызвала родителей ребенка, которые отвезли девочку в медицинское учреждение", - рассказал Полищук.

Скриншот: Facebook/ KyivOperativ

Правоохранители сопроводили ребенка на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести телесных повреждений.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, вес около 120 кг. Велосипедист был в черной футболке, черных шортах и с черным рюкзаком.

Фото: Facebook/ KyivOperativ

Следственный отдел начал уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Если вы узнали человека на фото, полиция просит предоставить информацию по телефонам 102, 044-515-87-83 или 067-650-69-22.

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