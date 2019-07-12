В Москве водолазы пытаются найти 26-летнюю москвичку, которая 30 июня упала в водосток на территории Бирюлевского дендропарка и бесследно исчезла. Об этом сообщает сайт kp.ru.

В день исчезновения молодая женщина поссорилась с мужем и отправилась отдыхать в компании друзей. Судя по показаниям последних, компания выпила. Женщина одна отошла в кусты по нужде. Спустя несколько минут раздались ее крики о помощи. Оказалось, что она упала в открытый люк и провалилась в водосток.

Друзья пытались спасти женщину самостоятельно, но безуспешно. Пришлось вызвать спасательную службу, которая использует специальные роботы. Однако и усилия сотрудников МЧС не дали результата. С каждым днем шансы найти пропавшую живой тают.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщила прессе старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

6 июля "Страна" сообщала о том, что в одесских в катакомбах потерялись четыре человека.

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