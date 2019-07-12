Информация, которую получает переводчик в результате предоставления услуг во время общения адвоката и клиента, считается адвокатской тайной.

В связи с этим попытки получить эту информацию являются незаконными и нарушают гарантии адвокатской деятельности и требования законодательства относительно общения адвоката с клиентом, утверждает Совет адвокатов Украины (САУ).

К таким выводам пришли в САУ в решении от 12 апреля 2019 года № 32 "Об утверждении разъяснения относительно возможности допроса переводчика в качестве свидетеля", передает Юрлига.

Отмечается, что САУ принял соответствующий документ учитывая следующее.

Адвокатская тайна это:

сведения, полученные специальными субъектами (адвокатом, помощником, стажером и так далее);

сведения относительно специального предмета, независимо от субъекта, которому они стали известны.

Переводчиком является лицо, выступающее не в качестве самостоятельного участника процесса, а лишь оказывающее профессиональную услугу, которая является средством общения и/или восприятия информации.

Таким образом, переводчик в случае перевода конфиденциального разговора клиента с адвокатом, выступает средством их коммуникации, а не самостоятельным участником этих правоотношений и, отсюда, самостоятельным распорядителем полученной информации. А общение адвоката с клиентом защищено как статусом адвокатской тайны, так и статусом частного общения, информации с ограниченным доступом и так далее.

В то же время Совет адвокатов Украины обращает внимание, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом лицо имеет право не отвечать на вопрос по поводу обстоятельств:

относительно предоставления которых есть прямой запрет в законе (тайна исповеди, врачебная тайна, профессиональная тайна защитника, тайна совещательной комнаты и тому подобное);

которые могут стать основанием для подозрения, обвинения в совершении самим лицом, его близкими родственниками или членами его семьи уголовного правонарушения;

относительно служебных лиц, которые проводят негласные следственные действия, и лица, которые конфиденциально сотрудничают с органами досудебного расследования.

В соответствии с этим, допрос переводчика является нарушением права на защиту и будет раскрывать адвокатскую тайну, а тому такой допрос является недопустимым доказательством, полученным в результате существенного нарушения прав и свобод человека, гарантированных Конституцией и законами Украины.

Ранее сообщалось, что в проекте Зеленского чиновникам времен Порошенко запрещается быть депутатами и адвокатами.

Также мы писали, что адвокаты в Киевской области объявят забастовку на месяц. Не будут брать уголовные дела.