В правительстве утвердили порядок осуществления госконтроля в странах-экспортерах. Соответствующий документ был принят на заседании правительства 5 июля, передает Юрлига.

Отмечается, что документ определяет механизм осуществления государственного контроля в тех странах, которые собираются ввозить (пересылать) продукты, пищевые продукты неживотного происхождения на таможенную территорию Украины, с целью проверки соответствия (эквивалентности) законодательству Украины.

Проверку будут проводить должностные лица Госпродпотребслужбы по запросу компетентного органа страны-экспортера на ее проведение.

За 60 дней до начала проведения проверки страны-экспортера Госпродпотребслужба должна согласовать с компетентным органом страны-экспортера план проведения соответствующей проверки.

Госконтроль в стране-экспортере предусматривает оценку:

законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мероприятий, действующего на территории страны-экспортера;

организационной структуры компетентного органа страны-экспортера, его независимости и компетенции, в том числе его полномочий, необходимых для обеспечения соблюдения законодательства на территории страны-экспортера, а также системы надзора за его деятельностью;

уровня подготовки персонала компетентного органа страны-экспортера в сфере осуществления государственного контроля;

ресурсов компетентного органа страны-экспортера, в том числе средств диагностики;

наличия и использования документируемых систем и процедур государственного контроля;

ситуации, связанной со здоровьем животных, зоонозами и здоровьем растений, а также процедур уведомления соответствующих международных организаций о вспышках болезней животных и растений;

объема и порядка осуществления страной-экспортером государственного контроля животных, растений и продуктов из них, ввозимых (пересылаемых) на ее территорию;

гарантий, предоставленных страной-экспортером относительно соответствия (эквивалентности) ее системы государственного контроля украинскому законодательству о пищевых продуктах и кормах, здоровье и благополучии животных.

По результатам проведенной проверки должностные лица Госпродпотребслужбы в течение 20 рабочих дней со дня окончания проведения проверки составляют проект отчета о проведении проверки.

В проекте отчета предоставляются выводы о соответствии системы госконтроля страны-экспортера требованиям национального законодательства и целесообразности внесения страны-экспортера в реестр стран и мощностей, из которых может осуществляться ввоз (пересылка) продуктов на территорию Украины. Отчет подписывается должностными лицами Госпродпотребслужбы, которые проводили проверку, утверждается Председателем Госпродпотребслужбы, предоставляется компетентному органу страны-экспортера в течение 10 рабочих дней с даты получения комментариев и предложений к проекту отчета.

Если результаты госконтролю подтверждают соответствие системы государственного контроля страны-экспортера украинскому законодательству, страну-экспортер, которая планирует ввозить (пересылать) продукты, пищевые продукты неживотного происхождения или кормы неживотного происхождения на таможенную территорию Украины, вносят в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз продуктов на таможенную территорию Украины.

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