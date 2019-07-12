Украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения в Украину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба президента в пятницу.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К этому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - цитирует пресс-служба президента.

Как сообщалось, сегодня активиста Евромайдана и командира батальона Нацгвардии им. генерала Сергея Кульчицкого Виталия Маркива итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы. Маркива обвиняли в убийстве в Славянске итальянского члена группы независимых фоторепортеров Cesuralab Андреа Рокелли и его переводчика, российского журналиста и правозащитника Андрея Миронова.

Также мы писали, что суд Италии собирается открыть дело на сослуживца Маркива – нардепа Маткивского.