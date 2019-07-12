Не согласные с решением итальянского суда по поводу Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам заключения, собрались у посольства Италии в Киеве.

Фото с акции протеста появились на Facebook-странице мероприятия.

На акцию протеста у посольства. что на Ярославском Валу, призывал пойти редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Журналист назвал итальянское правосудие подлым и продажным.

Скриншот: Facebook/ butusov.yuriy

"Защитника Украины Виталия Маркива итальянский суд осудил по надуманному обвинению на 24 года тюрьмы!!! Осудил. Только потому, что это украинский Воин! Продажное и подлое "правосудие". Об этой гнусности должен узнать весь мир. А пока в 20:00 - акция протеста под посольством Италии в Киеве, Ярославов вал, 32в. Хоть так хочется выразить солидарность с Виталием и высказать ему огромное уважение за его достойную гражданскую позицию!" - написал Бутусов.

На фотографиях с акции видно, что возле посольства собралось несколько десятков протестующих и представители СМИ. Участники акции выложили у здания представительства стопку из коробок для пицц.

Фото: Facebook.com

Напомним, 12 июля итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство двух журналистов на Донбассе в 2014 году. Обстоятельства дела "Страна" подробно описывала.

Свое возмущение приговором выразили многие чиновники и политики, в том числе Арсен Аваков.