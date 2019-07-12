Глава Министерства труда США Александр Акоста подал в отставку из-за последствий скандала вокруг попавшего под суд финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Твиттере.

"Алекс был прекрасным министром труда, и его работа действительно ценится. Исполнять обязанности министра труда будет Патрик Пизелла, до сих пор работавший заместителем министра", - написал Трамп в Твиттере.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Как отметил Трамп, Акоста пояснил, что чувствовал постоянное давление СМИ из-за скандала и счел невозможным продолжать работу в таких условиях.

Акоста, в прошлом работавший федеральным прокурором, в 2007 году курировал дело, в рамках которого миллиардер Эпштейн обвинялся в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В 2008 году Акоста согласился на предложение стороны защиты о сделке Эпштейна с правосудием. В итоге обвиняемый избежал федеральных обвинений и отсидел 13 месяцев в тюрьме. Такое мягкое наказание вызвало недовольство общественности и СМИ.

Данная история вновь стала актуальной ранее в июле, когда против Эпштейна были выдвинуты новые обвинения федеральными прокурорами в Нью-Йорке. 8 июля Эпштейн не признал себя виновным в федеральном суде Манхэттена. В обвинительном заключении утверждается, что он "сексуально эксплуатировал и подверг насилию десятки несовершеннолетних девушек".

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