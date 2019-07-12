В Сети обсуждают приговор украинскому добровольцу Виталию Маркиву. Его осудили на 24 года заключения в Италии - за убийство журналиста Андреа Рокелли.

По версии следствия и суда, Маркив 24 мая 2014 года отдал приказ открыть минометный огонь по блок-посту сепаратистов, где в тот момент находилось несколько журналистов.

В итоге кроме Рокелли погиб его российский коллега Андрей Миронов.

Украина утверждала, что огонь открыли представители "ДНР". Однако суд не внял аргументам защиты, которую наняла украинская диаспора в Италии.

В соцсетях обсуждают приговор, который не имеет прецедентов: впервые представителя АТО сажают в ЕС за совершение военных преступлений на территории Украины.

"Давайте упакуем с десяток итальянцев"

Со стороны националистов и сторонников АТО звучат возмущенные заявления. Но дальше всех пошел глава "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош.

Он призвал захватывать граждан Италии для обмена на Маркива.

"Предлагаю провести спецоперацию.

Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину. (Помощь Украинский Добровольческой Армии гарантирую!)

Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР / ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить.

А потом наш "самый объективный" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении.

Такую же схему введем и с нашими моряками и пленными относительно страны-агрессора России".

Отметим, что "лайк" этому посту поставил советник Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

Журналист Юрий Бутусов призвал сторонников Маркива прийти на митинг у посольства Италии.

"Нет слов. Защитника Украины Виталия Маркива итальянский суд осудил по надуманному обвинению на 24 года тюрьмы!!! Осудил. Только потому, что это украинский Воин! Продажное и подлое "правосудие". Об этой гнусности должен узнать весь мир. А пока в 20.00 - акция протеста под посольством Италии в Киеве, Ярославов вал, 32в. Хоть так хочется вырази ь солидарность с Виталием и высказать ему огромное уважение за его достойную гражданскую позицию!".

Позже под посольством прошла небольшая акция, где у Луценко требовали привлечь к уголовной ответственности итальянских прокуроров.

"Зачем нам теперь в ЕС?"

Впрочем, в Сети не верят, что громогласные проклятия в адрес Италии закончатся чем-то серьезным.

Журналист Вячеслав Чечило сатирически удивляется, зачем Украине теперь вступать в ЕС.

"Дорогие патриоты, я правильно понимаю, что итальянский суд вынес по нацгвардейцу Маркову политически мотивированное решение под давлением местных властей в угоду Путину?

Ок. В одной из ведущих стран ЕС не только нет справедливого суда, но, оказывается, нет даже разделения властей. И верховодит там Путин.

Но тогда вопрос - а зачем нам в таком случае этот ЕС?"

Журналист Андрей Манчук считает, что Европа дает Украине пример прецедента, когда военные преступления расследуются - кто бы их не совершал.

"Это исключительно значимый прецедент - многочисленные военные преступления националистов не расследуются в Украине, однако в перспективе их можно будет привлечь к ответственности через европейские судебные органы, чтобы добиться там справедливости".

Журналист Анатолий Шарий обратил внимание, что на итальянский суд не действуют визиты министров и акции активистов.

"Италия. Маркив. 24 года тюрьмы. Прокуратура просила 17. Суд решил жахнуть по полной. Мы можем протестовать. Мы можем ненавидеть итальянскую Фемиду. Но там есть суд. И поддержка в виде министра на суде не канает. А толпа агрессивная, если бы пришла в суд, села бы также в тюрьму. Это закон. Это то, что обсуждается, но то, на что повлиять ты не можешь. Это Европа".