В Сети обсуждают приговор украинскому добровольцу Виталию Маркиву. Его осудили на 24 года заключения в Италии - за убийство журналиста Андреа Рокелли.
По версии следствия и суда, Маркив 24 мая 2014 года отдал приказ открыть минометный огонь по блок-посту сепаратистов, где в тот момент находилось несколько журналистов.
В итоге кроме Рокелли погиб его российский коллега Андрей Миронов.
Украина утверждала, что огонь открыли представители "ДНР". Однако суд не внял аргументам защиты, которую наняла украинская диаспора в Италии.
В соцсетях обсуждают приговор, который не имеет прецедентов: впервые представителя АТО сажают в ЕС за совершение военных преступлений на территории Украины.
"Давайте упакуем с десяток итальянцев"
Со стороны националистов и сторонников АТО звучат возмущенные заявления. Но дальше всех пошел глава "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош.
Он призвал захватывать граждан Италии для обмена на Маркива.
"Предлагаю провести спецоперацию.
Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину. (Помощь Украинский Добровольческой Армии гарантирую!)
Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР / ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить.
А потом наш "самый объективный" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении.
Такую же схему введем и с нашими моряками и пленными относительно страны-агрессора России".
Отметим, что "лайк" этому посту поставил советник Арсена Авакова Владимир Мартыненко.
Журналист Юрий Бутусов призвал сторонников Маркива прийти на митинг у посольства Италии.
"Нет слов. Защитника Украины Виталия Маркива итальянский суд осудил по надуманному обвинению на 24 года тюрьмы!!! Осудил. Только потому, что это украинский Воин! Продажное и подлое "правосудие". Об этой гнусности должен узнать весь мир. А пока в 20.00 - акция протеста под посольством Италии в Киеве, Ярославов вал, 32в. Хоть так хочется вырази ь солидарность с Виталием и высказать ему огромное уважение за его достойную гражданскую позицию!".
Позже под посольством прошла небольшая акция, где у Луценко требовали привлечь к уголовной ответственности итальянских прокуроров.
"Зачем нам теперь в ЕС?"
Впрочем, в Сети не верят, что громогласные проклятия в адрес Италии закончатся чем-то серьезным.
Журналист Вячеслав Чечило сатирически удивляется, зачем Украине теперь вступать в ЕС.
"Дорогие патриоты, я правильно понимаю, что итальянский суд вынес по нацгвардейцу Маркову политически мотивированное решение под давлением местных властей в угоду Путину?
Ок. В одной из ведущих стран ЕС не только нет справедливого суда, но, оказывается, нет даже разделения властей. И верховодит там Путин.
Но тогда вопрос - а зачем нам в таком случае этот ЕС?"
Журналист Андрей Манчук считает, что Европа дает Украине пример прецедента, когда военные преступления расследуются - кто бы их не совершал.
"Это исключительно значимый прецедент - многочисленные военные преступления националистов не расследуются в Украине, однако в перспективе их можно будет привлечь к ответственности через европейские судебные органы, чтобы добиться там справедливости".
Журналист Анатолий Шарий обратил внимание, что на итальянский суд не действуют визиты министров и акции активистов.
"Италия. Маркив. 24 года тюрьмы. Прокуратура просила 17. Суд решил жахнуть по полной. Мы можем протестовать. Мы можем ненавидеть итальянскую Фемиду. Но там есть суд. И поддержка в виде министра на суде не канает. А толпа агрессивная, если бы пришла в суд, села бы также в тюрьму. Это закон. Это то, что обсуждается, но то, на что повлиять ты не можешь. Это Европа".