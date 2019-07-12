Украинский бомонд выгулял наряды на красной дорожке Одесского кинофестиваля. Фото
Перед церемонией открытия юбилейного Х Одесского международного кинофестиваля гости мероприятия прошли до театра оперы и балета по красной дорожке. В сети появились первые фото парада знаменитостей.
В объективы фотокамер попала телеведущая, актриса и журналистка Янина Соколова. Для церемонии она выбрала длинное черное платье с открытыми плечами
Фото: odessa.online
Черный цвет предпочла и пара блогеров Александра и Игорь Пустовит.
Фото: odessa.online
Телеведущая Ольга Грицик пришла в светлом платье из ткани с цветочными мотивами.
Фото: odessa.online
Ведущая информационно-аналитических программ "Эра Медиа" Татьяна Терехова появилась в платье цвета металлик, обнажившем бедра и немного - грудь.
Фото: Facebook.com
На дорожке была замечена и специальная гостья ОМКФ-2019, голливудская актриса Роуз Макгоуэн. Она произвела впечатление весьма скромным, хотя и пестрым, нарядом и очень короткой стрижкой.
Фото: odessa.online
Вообще на красной дорожке ОМКФ гости демонстрировали гардеробы на любой вкус: от пляжных сарафанов до платьев в духе цыганских костюмов.
Фото: odessa.online
Напомним, открывшийся сегодня Одесский кинофестиваль продлится до 20 июля. За 9 дней можно будет увидеть более 100 фильмов разных стран. Звездными гостями мероприятия являются Катрин Денев, Майкл Ли и Роуз Макгоуэн.
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