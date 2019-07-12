Курс американской валюты в конце недели потерял еще 4 копейки, а 12 июля торги на межбанке закрылись в рамках 25,75-25,79 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что торговля была не очень масштабной — общий объем безналичных торгов оценили в $125 млн (против $300 млн неделей ранее). С самого утра на рынке превалировали валютные продажи, и минимумом для сегодняшнего дня стал 25,73 грн./$.

"Сегодня "страсти по доллару" несколько остыли под влиянием фактора завершения недели. Утреннее снижение котировок было обусловлено оперативным выходом регулятора с дежурными откупом валюты в резервы, затем рынок вернулся к шаткому равновесию. Наличный рынок с утра вновь штурмовал высоту 26 грн./$, но не очень в этом преуспел", — рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанк, по разным оценкам, приобрел около $20 млн. по 25,75 грн./$.

На наличном рынке средняя цена доллара на продаже людям опустилась на 5 копеек, и вошла в диапазон 26,0-26,15 грн./$.

Минимальная стоимость американской валюты в обменниках — 25,84 грн./$.

Максимальный ценник на продаже — 26,30 грн./$.

Выкуп валюты у населения осуществлялся в рамках 25,10-25,91 грн./$.

При этом на следующею неделю финансисты дают спокойные прогнозы. В Нацбанке отменили все лимиты и разрешили выводить доллар без ограничений.

"Думаю, межбанк откроется в понедельник, 15 июля, в рамках 25,70-25,80 грн./$. Вряд ли мы увидим подорожание доллара. Бизнесу предстоит уплата квартального налога, так что он будет нуждаться в гривне. Ему придется конвертировать свою валютную выручку", — сказал Юрий Гриненко.

Несколько выше ожидания Олега Куринного на понедельник — 25,80-25,90 грн./$.

Ранее сообщалось, что опубликован новый индекс Биг Мака. Согласно нему, курс гривни к доллару должен составлять 9,93 грн/$.

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