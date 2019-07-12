Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), так как они граждане РФ. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На заседании 12 июля ЦИК не зарегистрировала граждан России на основании закона Украины по обеспечении суверенитета.

"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. Решение принято в связи с тем, что эти лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями", - отмечено в сообщении пресс-службы ЦИК.

Напомним, по состоянию на 11 июля в ЦИК зарегистрировали 755 международных наблюдателей на досрочные выборы.

Ранее "Страна" писала о том, что Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" по 169-му округу (Киевский район Харькова) Александра Куницкого.