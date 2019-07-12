Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник получил от полиции протокол о коррупции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сегодня директор НАБУ Сытник очередной раз не пришел на вызов в Нацполиции по делу о своем коррупционном деянии. На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков. Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать протокол о коррупции на трассе под Полтавой", – написала Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

Как она отметила, теперь все необходимые действия завершены и "дело пошло в суд".

В то же время Сарган не уточнила, по какому именно делу Сытнику вручен протокол. Однако она прикрепила ссылку на сюжет телеканала "1+1" о том, как директор НАБУ отдыхал на охотничьей базе за счет друзей.

Скриншот: Facebook/Лариса Сарган

Видео: YouTube/Телеканал 1+1

Напомним, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными".

"Поэтому сегодня (10 мая – ИФ) он будет допрошен также и по этому вопросу. В случае отсутствия документальных опровержений, информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить самому", - отметил генпрокурор.

По его словам, в случае, если Сытник не предоставит документальных опровержений такого заявления работников охотничьего развлекательного комплекса, он, очевидно, будет иметь дело с протоколом о коррупции, который рассматривается судом.

Ранее сообщалось, что Сытник улетел отдыхать в Грецию, несмотря на дедлайн от Зеленского в 3 месяца по громким делам.

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