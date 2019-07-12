Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него "не спадет корона", если он обсудит с Москвой освобождение задержанных Россией моряков. Об этом он сказал на встрече с матерями моряков в Кривом Роге.

Зеленский объяснил матерям свой звонок в Кремль и разговор с президентом России Владимиром Путиным тем, что ради облегчения участи задержанных он готов на многое. Как подчеркнул украинский лидер, освобождение моряков было центральной темой беседы с Путиным.

"Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать наших [моряков - Прим.Ред.]. У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят - самое главное. Мой главный ему [Путину – Прим.Ред.] вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших", - сказал президент.

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На встрече с материями Зеленский также отметил, что намерен реализовывать свои обещания в любом формате – в "минском, нормандском и других".

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский в видеообращении предложил Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран Нормандского формата, включая Терезу Мэй и Дональда Трампа.

Ранее "Страна" писала о том, что во время визита Зеленского в Кривой Рог неизвестные сообщили о заминировании нескольких зданий, в том числе в доме родителей президента.