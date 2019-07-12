Суд в итальянском городе Павия направил запрос об открытии уголовного производства в отношении сослуживца Виталия Маркива - нардепа Богдана Маткивского. Об этом сообщает на своем Facebook помощник нардепа Олега Медуницы Дмитрий Жмайло.

По словам Жмайло, Маткивский и Маркив служили в одном батальоне имени генерала Кульчицкого.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского, который служил в батальоне имени генерала Кульчицкого вместе с Виталием Маркивым в 2014 году", - написал Жмайло.

Скриншот: Facebook/ dmytro.zhmailo

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Маткивский присутствовал на заседании суда во время оглашения приговора Маркиву.

Напомним, сегодня, 12 июля, итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы командира батальона Нацгвардии им. генерала Сергея Кульчицкого Виталия Маркива за буийство журналистов в Славянске.

"Страна" подробно разбирала детали дела Маркива.