Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош (сейчас идет третьим номером на выборы в списке партии "Свобода") призвал захватывать итальянцев, приезжающих в Украину.

Соответствующий пост он разместил у себя в Facebook.

Предложением "паковать" граждан Италии националист отреагировал на решение итальянского суда приговорить к 24 годам заключения атошника Виталия Маркива.

"В связи с решением итальянского "независимого" суда в так называемом "деле Виталия Маркива" предлагаю провести спецоперацию. Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш "наиобъективнейший" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении", - написал Ярош.

Такую же схему радикал предложил применять и к гражданам России.

Кроме того, Ярош заявил о продажности итальянского и украинского судов.

"...Наши украинские суды такие же продажные, как и их итальянские. И без больших финансовых вливаний они "работают не так". Вот почему здесь нужно участие тех патриотов, которые имеют деньги", - объяснил выбор адресатов своего обращения националист.

Скриншот: Facebook/ dyastrub

Затем Ярош отметил, что украинские дипломаты в деле Маркива должны действовать решительнее.

"А если серьезно, то украинская дипломатия должна действовать более решительно - как на фронте восточном, так и на западном", - высказался радикал.

Напомним, 12 июля активиста Евромайдана и командира батальона Нацгвардии им. Кульчицкого Виталия Маркива итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы за убийство двух журналистов на Донбассе.

Свое возмущение приговором кроме Яроша выразил Арсен Аваков.