В субботу, 13 июля, в Украине снова будет дождливо. Сухая и солнечная погода ожидается лишь на юге страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: facebook.com

По данным синоптиков, в ночь на 13 июля температура воздуха снизится до +10-15 градусов. На юге - до +14-16. Днем воздух прогреется до +21-24. На юге - до +26 градусов. Грозовые дожди накроют почти всю Украину, кроме южных регионов.

Прогноз погоды на субботу, 13 июля, в городах Украины:

Ужгород – +21…+23

Львов – +21…+23

Ивано-Франковск – +21…+23

Тернополь – +21…+23

Черновцы – +21…+23

Хмельницкий – +21…+23

Луцк – +21…+23

Ровно – +20…+22

Житомир – +21…+23

Винница – +21…+23

Одесса – +24…+26

Николаев – +24…+26

Херсон – +24…+26

Кропивницкий – +22…+24

Черкассы – +21…+23

Чернигов – +20…+22

Сумы – +20…+22

Полтава – +21…+23

Днепр – +22…+24

Запорожье – +23…+25

Донецк – +22…+24

Луганск – +21…+23

Харьков – +22…+24

Киев – +21…+23

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик объяснила, почему в Украине в ближайшие дни будет холодно и когда вернется жара.

Также мы сообщали, что в большинстве крупнейших городов мира резко вырастет температура воздуха.