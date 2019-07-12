В субботу Украину не отпустят грозовые дожди. Карта погоды
В субботу, 13 июля, в Украине снова будет дождливо. Сухая и солнечная погода ожидается лишь на юге страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Фото: facebook.com
По данным синоптиков, в ночь на 13 июля температура воздуха снизится до +10-15 градусов. На юге - до +14-16. Днем воздух прогреется до +21-24. На юге - до +26 градусов. Грозовые дожди накроют почти всю Украину, кроме южных регионов.
Прогноз погоды на субботу, 13 июля, в городах Украины:
- Ужгород – +21…+23
- Львов – +21…+23
- Ивано-Франковск – +21…+23
- Тернополь – +21…+23
- Черновцы – +21…+23
- Хмельницкий – +21…+23
- Луцк – +21…+23
- Ровно – +20…+22
- Житомир – +21…+23
- Винница – +21…+23
- Одесса – +24…+26
- Николаев – +24…+26
- Херсон – +24…+26
- Кропивницкий – +22…+24
- Черкассы – +21…+23
- Чернигов – +20…+22
- Сумы – +20…+22
- Полтава – +21…+23
- Днепр – +22…+24
- Запорожье – +23…+25
- Донецк – +22…+24
- Луганск – +21…+23
- Харьков – +22…+24
- Киев – +21…+23
Ранее "Страна" писала о том, что синоптик объяснила, почему в Украине в ближайшие дни будет холодно и когда вернется жара.
Также мы сообщали, что в большинстве крупнейших городов мира резко вырастет температура воздуха.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!