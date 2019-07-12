В субботу, 13 июля, в Украине снова будет дождливо. Сухая и солнечная погода ожидается лишь на юге страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: facebook.com

По данным синоптиков,  в ночь на 13 июля температура воздуха снизится до +10-15 градусов. На юге - до +14-16. Днем воздух прогреется до +21-24. На юге - до +26 градусов. Грозовые дожди накроют почти всю Украину, кроме южных регионов.

Прогноз погоды на субботу, 13 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +21…+23 
  • Львов – +21…+23
  • Ивано-Франковск – +21…+23
  • Тернополь – +21…+23
  • Черновцы – +21…+23
  • Хмельницкий – +21…+23
  • Луцк – +21…+23
  • Ровно – +20…+22
  • Житомир – +21…+23
  • Винница – +21…+23
  • Одесса – +24…+26
  • Николаев – +24…+26
  • Херсон – +24…+26
  • Кропивницкий – +22…+24
  • Черкассы – +21…+23
  • Чернигов – +20…+22
  • Сумы – +20…+22
  • Полтава – +21…+23
  • Днепр – +22…+24
  • Запорожье – +23…+25
  • Донецк – +22…+24
  • Луганск – +21…+23
  • Харьков – +22…+24
  • Киев – +21…+23

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик объяснила, почему в Украине в ближайшие дни будет холодно и когда вернется жара.

Также мы сообщали, что в большинстве крупнейших городов мира резко вырастет температура воздуха.

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