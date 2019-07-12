В этим минуты в Одессе открывается 10-й международный кинофестиваль торжественным шествием звездных гостей по красной дорожке к Одесскому оперному театру, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что организаторы обещают незабываемые дни в атмосферной Одессе: зрителей ожидает еще больше эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов, звездных гостей, мастер-классов от ведущих мировых кинопрофессионалов, а также ярких вечеринок.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, с 12 до 20 июля зрители будут выбирать лучшие фильмы Международной и Национальной конкурсных программ. За 9 дней можно будет увидеть более 100 фильмов от Украины, Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Германии, Швеции, Уругвая, Литвы, США, Великобритании, Италии, Албании, Китая, Люксембурга, Бельгии, Израиля, Франции и Грузии. Среди кинолент - обладатели наград Берлинского, Каннского, Венецианского кинофестивалей и другие признанные мировые киношедевры.

Кинолента, которая удостоится наивысшего балла зрителей, получит главную награду фестиваля – "Золотой Дюк". Жюри, в свою очередь, определит победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актерская работа".

Специальной гостьей кинофестиваля в этом году станет кинодива Катрин Денёв. На фестивале покажут три лучших фильма с ее участием, которые она представит лично. Кроме того, актриса проведет мастер-класс для участников фестиваля. Знаменитой артистке вручат почетную награду – "Золотой Дюк" – за вклад развитие киноискусства.

Среди звездных гостей фестиваля - актриса Роуз Макгоуэн (известная украинскому зрителю по сериалу "Все женщины ведьмы") и британский режиссер Майк Ли (семикратный номинант на "Оскар", обладатель четырех премий BAFTA, двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского фестиваля, "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и многих других).

Представить свои фильмы лично в Одессу приедут режиссер фильма "Рэй и Лиз" Ричард Биллингем и режиссер фильма "Синонимы" Надав Лапид.

В состав жюри Национальной конкурсной программы кинофестиваля в 2019 году включены: польский режиссер и сценарист Иоанна Кос-Краузе, иранский кинорежиссер, актриса, писательница Мания Акбаре, нью-йоркский корреспондент Cahiers du Cinéma и член отборочного комитета Международного кинофестиваля в Локарно Николас Эллиот и украинский продюсер, кинокритик Иванна Дядюра.

Фестивальные показы ОМКФ-2019 будут проходить в кинотеатре "Родина", Фестивальном дворце в театре Музкомедии и в новом семизальном кинотеатре "Мультиплекс" в Аркадии.

Кроме того, Одесский международный кинофестиваль представит бесплатно под открытым небом два фильма 1920-х годов. Один соберет зрителей на Потемкинской лестнице – в сопровождении симфонического оркестра покажут американский драматический фильм "Казаки" (1928), реж. Джордж У. Хилл и Кларенс Браун. Вторым фильмом под открытым небом выбрали классику немецкого немого кино – ленту "Кабинет доктора Калигари" (1920), реж. Роберт Вине. Просмотр фильма будет сопровождать своим выступлением британская панк-группа "The Tiger Lillies". Фильм покажут в Зеленом театре 17 июля.

Одесский международный кинофестиваль является одним из самых крупных фестивалей кино в Восточной Европе. Первое мероприятие прошло 2010 году, благодаря чем Одессу стали называть кинематографической столицей Украины.

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