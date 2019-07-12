Вечером в пятницу цены на нефть эталонных марок поползли вверх на фоне шторма в Мексиканском заливе и напряженности на Ближнем Востоке. Подъем сдерживают только опасения о возобновлении избытка предложения на рынке. Об этом сообщает "Интерфакс".

На лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по Киеву сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,26 (на 0,39%) - до $66,78 за баррель. На Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки фьючерсов на нефть WTI на август растут на $0,1 (на 0,17%) - до $60,30 за баррель.

Эксперты объясняют рост фьючерсов на нефтяном рынке сворачиванием крупными компаниями добычи нефти и газа в Мексиканском заливе. Оно, в свою очередь, связано с тропическим штормом "Барри", который движется через Мексиканский залив к Новому Орлеану.

Проблемы в отношениях Ирана и Великобритании также способствуют росту нефтяных котировок.

Иран потребовал от Великобритании немедленно освободить задержанный вблизи Гибралтара танкер "Grace 1" с иранской нефтью и назвал действия Лондона опасной игрой. По мнению властей Гибралтара - британской заморской территории - танкер вез нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС.

Ценам не дают взмыть опасения в отношении избытка предложения на нефтяном рынке. По расчетам Международного энергетического агентства, рынок перенасыщен: в июне страны ОПЕК выполнили сделку на 128%, а страны не-ОПЕК - на 98%. Таким образом, в первом полугодии 2019 года предложение нефти превысило спрос на 900 тыс. б/с.

Ранее "Страна" писала о том, что цена на нефть Brent выросла выше $66 за баррель из-за новостей о запасах сырья в Штатах.

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