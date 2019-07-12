Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 25,765 грн/$1 с 25,845 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,75-25,78 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 15 июля официальный курс 25,760584 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 12 июля укрепился до 25,7534 грн/$1 с 25,7984 грн/$1



Также Нацбанк установил курс основных валют по отношению к гривне на 15 июля:

1 доллар США - 25,76058400 (-0,04125300);

1 евро - 28,98838500 (-0,12898800);

1 рубль - 0,40877000 (-0,00082000).

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