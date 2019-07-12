В Госдепартаменте США не считают нужным менять форматы международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом со ссылкой на сотрудница Госдепа сообщает "ТАСС".

Представительница внешнеполитического ведомства США прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил расширить состав участников переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе за счет Дональда Трампа.

"Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на оживление имплементации "Минска". Однако изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинного препятствия прогрессу в имплементации "Минска". Этим препятствием является отсутствие у России политической воли", - заявила сотрудница Госдепартамента.

По ее мнению, Украина и без расширения формата выполняет свои обязательства в рамках "Минска". "Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом. России необходимо делать то же самое", - считает американский дипломат.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский в видеообращении предложил Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран Нормандского формата, включая Терезу Мэй и Дональда Трампа.

На это Путин ответил, что Россия никогда не отказывалась от расширения Нормандского формата.