Президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер умер. Об этом написал корреспондент Yahoo News в Белом доме Хантер Уокер в своем Twitter.

Уокер процитировал слова главы американского государства. "Арнольд Шварценеггер... Знаете что? Он умер. Я был там. - Трамп", - написал журналист.

Скриншот: Twitter/ hunterw

Актер и экс-губернатор Калифорнии с присущим ему юмором опроверг слова президента.

"Я все еще здесь. Хотите сравнить налоговые декларации?" - написал 71-летний киноартист в своем Twitter.

Скриншот: Twitter/ Schwarzenegger

В следующем твите Уокер пояснил, что президент имел в виду не реальную смерть, а работу Шварценеггера ведущим в шоу "Кандидат". Видимо, Трамп хотел сказать, что сам он вел эту передачу гораздо лучше. В 2007 году Трамп даже получил звезду на Голливудской аллее славы за свое участие в "Кандидате".

Напомним, сегодня лидер американского государства заявил, что не доверяет биткоину и другим криптовалютам.

Трамп также ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за урагана.