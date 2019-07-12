В пятницу, 12 июля, в Одессе в честь Дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а также в честь дня почитания чудотворной Касперовской иконы Божией Матери - Покровительницы Причерноморского края, более 10 тыс. верующих Украинской православной церкви (УПЦ) прошли по улицам города крестным ходом. Об этом сообщили в Центре информации УПЦ в Facebook.

Фото: Facebook/Центр інформації УПЦ

Отмечается, что торжественные мероприятия начались накануне вечером в Успенском кафедральном соборе, где митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил всенощное бдение. Сегодня утром в Успенском соборе владыка Агафангел совершил чтение акафиста перед чудотворным образом Касперовской Божией Матери, а затем возглавил праздничную Божественную литургию.

Фото: Facebook/Центр інформації УПЦ

После проведения литургии верующие прошли крестным ходом в Свято-Успенский кафедральный собор - к Спасо-Преображенскому кафедральному собору. На площади перед Спасо-Преображенским собором правящий архиерей совершил праздничный молебен с молитвой о мире в Украине и процветании Одессы. По окончании торжеств многочисленным паломникам была предложена праздничная трапеза.

Как сообщается, Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала в Украину из Трансильвании, территория современной Румынии, откуда ее в конце XVI века привез серб, который поселился в Херсонской губернии.

Икона передавалась по наследству из поколения в поколение, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой. К тому времени живопись на Касперовской иконе плохо просматривалась. В феврале 1840 года помещица Касперова со слезами ночью молилась перед иконой, и увидела, как лик Богородицы просветлел, и образ обновился. С тех пор от иконы стали происходить исцеления.

С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону приносили в городской собор.

Во время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом православные жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.

С 1918 года чудотворный образ находился в Спасо-Преображенском соборе.

В 1936 году после уничтожения собора икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Сейчас чудотворный образ находится в нем.

Скриншот: Facebook/Центр інформації УПЦ

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